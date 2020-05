Tööandjad tõusevad taas jõupositsioonile

„Praegu on lihtsam tippspetsialisti või juhti värvata kui mõned kuud tagasi. Kui ettevõte saab värbamisega jätkata, siis pole kandidaadid enam nii tugeval jõupositsioonil kui viimasel paaril aastal. Nad on leplikumad, nende palgaootused on veidi madalamad ja kandidaatidel pole nii palju alternatiive, mille vahel valida,” kirjeldas turundus- ja värbamisagentuuri Brandem tegevjuht Marie Evart.

COVID-19 pandeemia tõttu tekkinud kriis tõmbas kaks kuud tagasi pidurit paljude ettevõtete värbamisplaanidele ja sektorites, mis valusamalt pihta said, hakati ka koondama. Kui eelmise aasta lõpus oli töötukassas arvel ligi 35 000 töötut, siis tänavuse mai keskpaigaks oli nende arv kasvanud üle 50 000.



Tööturul toimuvatest muutustest rääkides ütles personaliotsingufirma CVO Recruitmenti juhatuse liige Triin Raamat, et ettevõtted, mis tööjõupuuduse tõttu tegid kvalifikatsioonis n-ö allahindlusi, võivad nüüd hakata välja vahetama töötajaid, kelle oskuste või sooritusega nad piisavalt rahul pole. Ent ta märkis, et töökoha valikul muutub kindlustunne kandidaatidele varasemast veelgi olulisemaks.