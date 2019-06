Tööandjad ülikooliõppe tasuliseks muutmisest: kõrgharidus on väga tasuv investeering ja selle eest pole patt tasu küsida

Tänases Ärilehe intervjuus ütles EBSi kantsler Mart Habakuk, et Eestis võiks erialati kõrghariduse tasuliseks muuta ning maksumaksja raha eest õppijad peaksid kohustusliku aja avalikus sektoris töötama või raha tagasi maksma.

Habakuke intervjuud kommenteerides ütles Aas, et tööandjad on teinud tasulise kõrghariduse ettepaneku ning kui õppija lõpetab õpingud ettenähtud aja jooksul edukalt, kustutab riik õppelaenu. "Nii on tagatud juurdepääs kõrgharidusele ja samas tudengite kõrgem motivatsioon hariduse omandamisel ning parem konkurents kõrgharidusturul," lausus ta.

"Arvestades Eesti riigi nigelat seisu teaduse ja kõrghariduse rahastamisel, tuleks tõsiselt kaaluda ülikoolide õiguse taastamist küsida õpingute eest tasu. Kõrgharidus on väga tasuv investeering ja selle eest pole patt tasu küsida," lausus Aas.

Mis puudutab kohustust, et n-ö tasuta õppijad peaksid teatud aja avalikus sektoris töötama, siis siin on Aasa sõnul aja jooksul välja käidud erinevaid ideid. Näiteks on arvatud, et ülikoolis tasuta õppinu peaks töötama ainult Eestis vms. Selliseid piiranguid ei ole tööandjad vajalikuks pidanud.