Tööandjad viirusest: töötajate kojujäämist kergekäeliselt lubada ei saa

„Paljudes töökohtades rakendatakse painduvat tööaega. Seega teatud sektorid saavad mõnda aega kenasti hakkama, kui töötaja teeb kaugtööd. Kuid töökohtades, kus inimene peab olema kohal, võib see tähendada kas osalist või täielikku töö seiskumist," ütles Eesti kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts. „Olukorras, kus töö täielikult seiskub, on keeruline mistahes ettevõtjal."

Mida see siis tähendab? Näiteks Luminor soovitab hiljuti Itaalias või Aasias käinud töötajatel kaks nädalat kodust tööd teha. Panga kommunikatsioonijuht Karel Hanni kinnitas, et töötajatele on meelde tuletatud tavapäraseid gripihooajaga seotud soovitusi, kuidas end viiruste eest paremini kaitsta. Samuti seda, et haigussümptomite ilmnedes tuleks koju jääda.

Viiruse Euroopasse jõudmine oli tegelikult ette teada ja on loogiline, et nüüd hakkavad inimesed haiguse pärast rohkem hirmu tundma. Kaubandus-tööstuskoja soovitus on võtta asja rahulikult ja teha otsuseid kaalutletult, rääkis Palts.

Tööriistad on riigil

Tööandjate keskliidu tegevjuht Arto Aas ütles, et kõige rohkem infot ja tööriistu selliste olukordade lahendamiseks on riigil, mitte üksikisikutel või ettevõtetel.