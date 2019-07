Tööandjate juht on Mart Helme välistööjõu plaani osas skeptiline: palju bürokraatiat nõudev regulatsioon muudetakse veelgi kohmakamaks

Siiri Liiva siiri.liiva@arileht.ee RUS 24

Arto Aas Foto: Madis Veltman

Siseministeerium andis täna teada, et on töötanud välja seaduseelnõu, mille plaan on hakata karmistama lühiajaliselt töötavate välismaalaste palkamist Eestis. Tööandjate juhi Arto Aasa sõnul on nemad eelnõu osas skeptilised, kuna sel puudub nii sügavam mõjude hinnang kui ka väljatöötamiskavatsus. Ka seab see täiendava surve juba niigi keerulises olukorras tööjõuturule.