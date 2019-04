Tööandjate Keskliidu juhiks saab Arto Aas, kes lahkub riigikogust ja Reformierakonnast

Aas lõpetab ka oma tegevuse riigikogu liikmena ja astub välja Reformierakonnast, teatas keskliit.

Tööandjate keskliidu volikogu esinaise Kai Realo sõnul on Arto Aas võimekas juht, kellel on pikaajalised kogemused riigivalitsemises ja poliitikakujundamises. „Arto on tuntud kui inimene, kes teeb asjad ära, olles seejuures põhjalik, kaasav ja hea läbirääkija. Samuti on tal head teadmised tööandjatele olulistes valdkondades, nagu riigireform, ettevõtluskeskkond ja haridus," ütles Realo. „Otsisime inimest, kes mõistaks nii majanduse teemasid kui ka teaks, kuidas töötab riik."

„Et Eestil läheks hästi ja et siin oleks aina parem elada, on oma roll nii riigil kui ka kõigil Eesti tööandjail," lausus Aas. „Tööandjate keskliit töötab mõlema poolega, olles Eesti mõjukaim ettevõtlusorganisatsioon. Soovin oma kogemusi ja teadmisi kasutada selleks, et veelgi kasvatada Tööandjate rolli ning seeläbi seista parema ettevõtluskeskkonna ja Eesti arengu eest."

Arto Aas (38) on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli haldusjuhtimise erialal, töötanud peaministri büroo juhatajana, olnud Riigikogu majanduskomisjoni esimees ja riigihalduse minister. Aastast 2011 on ta olnud riigikogu liige. Ta on olnud Tallinna Lennujaama nõukogu liige ja Riigi Kinnisvara ASi nõukogu juht.