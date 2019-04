"Eesti on jõudmas samasse kohta, kus on Lääne-Euroopa riigid: kohalikud inimesed ei taha enam igat tööd teha – kasvõi eakate või puudega inimeste eest hoolitseda. Nad vajavad hoolt, see on füüsiliselt raske töö ja see töö ei saa kunagi olema väga kõrgelt tasustatud,” selgitab Tööandjate keskliidu juht Toomas Tamsar.