Tööandjate keskliit: palgahüvitise maksmist võiks pikendada

"Seda palgahüvitiste teemat kindlasti me töötukassa nõukogus arutame. Soov, et see neile jätkuks aasta teises pooles, on väga suur, just sel põhjusel, et Eestis on sektoreid, kuhu kriis täna veel väga teravalt jõudnud ei ole, sellepärast, et on varaseimaid tellimusi ees," ütles Aas.

Ta nimetas, et sellised ettevõtted on praegu eelkõige ehituses ja tööstuses ning ka IT-sektoris. "Sinna jõuavadki raskemad ajad suve teises pooles ja sügisel. Ja siis me võime tõesti näha seda, kus on tööpuudus kasvamas ja majandus väga suures miinuses," lausus Aas.

"Praegu peaks olema plaan riigil see, et suvel saada sellest kriisist välja," sõnas Aas.

