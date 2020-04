Tööandjate keskliit saatis Sanna Marinile palvekirja: leevendage piiranguid! Lubage töölistel liikuda Eesti ja Soome vahet

Soome pendeldamiskeeld tähendab, et paljud Eesti perekonnad on praegu olude sunnil lõhki - näiteks jäi perepea põhjanaabrite juurde tööle. Teadmatus on praegu suur, mingeid kindlaid kuupäevi pole Soome välja öelnud.

Tööandjate keskliidu poolt kirjutasid Marinile tegevjuht Arto Aas ning volikogu esimees Kai Realo. Tänatakse, et kauba transport on siiski lubatud, küll aga tahetakse pöörata tähelepanu tööliste liikumisele, õigemini selle keelule.

Näiteks tuuakse, et Lätiga on meil lubatud, et inimesed käivad seal tööl ja vastupidi. Need inimesed ei pea ka piiriületuse järel 14 päeva karantiinis olema. "Statistika näitab, et tänu ettevaatusabinõudele pole see kaasa toonud koroonaviirussesse nakatumise kasvu," seisab kirjas.

Viidatakse ka, et nii Eestis kui Soomes näitab statistika, et nakatumiste arv on langemas. Tehaksegi ettepanek, et tööliste liikumise võiks taas lubada.

Tuuakse ka välja, et Eestis sai teravalt pihta turismisektor, millest suure osa moodustasid just Soomest tulnud turistid. Palutakse võimaldada taastada tavapärane laevaühendus ning lubada liikuda ka turistidel - seda esimesel võimalusel. "Soome ja Eesti peaks olema ühtne majandusruum, kus liiklus kahe riigi vahel oleks vaba mõlema riigi kodanikele. Usume, et koostöö jätkub."

