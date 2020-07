Tööandjate liidud esitasid pöördumises peaministrile lahenduse Eestit juba tabanud tööjõukriisi kiireks leevenduseks

Ärileht avaldab kaubandus-tööstuskoja ja tööandjate keskliidu pöördumise täismahus.

Välistööjõuga seotud probleemidest

Lugupeetud peaminister Jüri Ratas!

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Eesti Tööandjate Keskliit pöörduvad Teie poole seoses meie liikmete poolt esitatud arvukatest küsimustest, mis tulenevad välistööjõu kasutamise võimalustest nii lähi- kui pikemaajalises perspektiivis.

Osundame, et vähemal või suuremal määral on välistööjõu kasutamisega seotud küsimus täna oluline ettevõtetele, sõltumata nende tegevusvaldkonnast või geograafilisest asukohast, ning

meie hinnangul viiks välistööjõu kasutamisest loobuma sundimine mitmed sajad ettevõtted juba lähikuudel raskustesse, mis omakorda tooks kaasa reaalse ohu tuhandete Eestis asuvate töökohtade kaotuseks, puudutades omakorda kümneid tuhandeid perekondi.

Meie hinnangul tuleks teha kõik, et seda vältida ning mitte suurendada kunstlikult koormust töötuskindlust- ja sotsiaalkindlustussüsteemile ning mitte vähendada maksutulusid.

1. Välismaalase ajutise viibimise ja lühiajalise Eestis töötamise erisus

Eeldame, et olukorra tõsidus seoses lühiajalise töötamise registreeringute lõppemisega ning sellega seotud töötajate väljarände kohustusega on Teile teada ning siseministeerium on vastavad ülevaated Teile esitanud.

Sellest tulenevalt eeldame, et probleemide ulatus on valitusele samuti teada — probleemid ei piirdu mitte ainult põllumajandussektoriga, puudutades väga ulatuslikult ka tööstussektorit, ehitust ning

tervikuna olulist osa aktiivselt tegutsevatest ettevõtjatest ja maksumaksjatest. Kuigi täna on jätkuvalt probleemid kõige akuutsemad põllumajandussektoris, tuleks lahendusi leida kiiresti üldiselt ja kõiki sektoreid arvestades.

Rõhutame jätkuvalt, et ettevõtjad vajavad peamiselt oskustöölisi, mitte lihttöölisi. Ettevõtjate huvi hoida palgal välismaalasest lihttöötajat vähendab välismaalaste seaduses olev nõue, mille kohaselt tuleb ka lühiajaliselt Eestis töötavale välismaalasele maksta vähemalt Eesti keskmist palka.

Arvestades, et kriisiolukorras tegelevad ettevõtjad kulude sh palga kärpimisega on välismaalase palkamine kindlasti väga kaalutletud ja hädavajalik samm, kuna kulud välismaalase palkamisega ei ole enamasti väiksemad. Meile teadaolevalt jäävad palgamäärad välismaalastest oskustöölistele

keskmiselt 1 — 1,5 Eesti keskmise palga piiresse, mis tähendab, et kindlasti ei ole tegemist odava tööjõuga.