Tööandjate uus juht Arto Aas välistööjõust: kraanide kinnikeeramine lööks Eesti inimesi

Mõne nädala pärast paneb reformierakondlasest riigikogulane ja endine minister Arto Aas parlamendi ukse enda taga kinni, tagastab parteipileti ning hakkab juhtima Eesti ettevõtjate huvide eest seisvat tööandjate keskliitu. Sellega tõmbab ta 20 aasta pikkusele poliitikukarjäärile joone alla.

Aas kinnitab, et isegi kui Reformierakond oleks saanud võimule ja talle oleks taas pakutud ministriametit, oleks ta otsustanud lahkuda. „Peab proovima midagi muud, omadel tingimustel ja sobival ajal. Mitte nii, et jalajälg tagumikul,” selgitab ta. Mitte et poliitikas poleks praegu huvitav. „Praegu on poliitikas väga põnev aeg. Iseasi, kas me sellist põnevust tahtsimegi,” ütleb Aas.

Uus valitsus on pöörded juba üles kruvinud. Võimuliitu pääsenud EKRE kordab põhimantrana vastuseisu välistööjõule. Kuna ettevõtjad kurdavad töökäte puuduse üle ning välistööjõu kasutamise piirangud on päevakorral olnud aastaid, on tõenäoline, et sellest saab Aasa üks esimesi proovikive.