Tööandjate uus juht: majanduses on ajad, kus ükski Eesti inimene ei peaks muretsema tööta jäämise pärast

(mõtlikult) Jaa... Küll aga on EKRE andnud jälle lootust bürokraatiaga võitlemise asjus, mis on tööandjatele vajalik lubadus.

Teie otsus üldse sellele ametikohale asuda tundub veidi kummaline, sest osalesite valimistel, saite riigikokku ja napilt kuu aja pärast sealt lahkute, astudes välja ka erakonnast. Miks? Kas opositsioonis pole mõtet olla?



Minu mõtted valdkonda vahetada on küpsenud pikemalt, nii aasta jagu. Ja tööandjate konkurss sattus vahetult valimistejärgsesse aega ning alles eile ju see otsus tuli. Ajaline hetk on üsna juhuslik, see ei sõltu valitsuse moodustamisest või kes on koalitsioonis või opositisoonis.

Üks põletavamaid probleeme ettevõtjatel on tööjõu leidmine.

Kahtlemata on see meile oluline, et Eesti oleks võimalikult paindlik ja avatud. Et siia oleks võimalik välisspetsialistidel tööle tulla, on tööandjatele ülioluline. See on põhiküsimus ja mõnes mõttes ka suur küsimärk, sest me ei tea ju, milliseks uue valitsuse seisukohad tegelikult kujunevad. Loodame, et terve mõistus võidab.

Aga renditööjõule tuleb seada karmimaid regulatsioone?

Kõik ettevõtjad tahavad, et regulatsioonid oleks selged ja konkurents kõigile võrdne. Kindlasti ei tohi hakata siin müüre ehitama. Oleme näinud küll ja küll neid artikleid, kus meie enda ettevõtjad ütlevad, et tööjõudu siit võtta pole. Ma usun, et valitsus ei taha ka, et maalt töökohad ära kaoksid ja et ka Eesti inimesed seetõttu töötuks jääksid.

Samas on kuulda ka palju näiteid, kus Eesti inimesed tööd ei leia.

Praegu on majanduses ajad, kus ükski Eesti inimene ei pea muretsema, et ta pikemaajaliselt tööta jääks. Muidugi mingid töökohad kaovad, aga samas uued tekivad. Me ei peaks kaitsma niivõrd töökohti, vaid inimesi. Seepärast on keskliidule väga oluline ka haridusteema. Ümber- ja täiendõppe kättesaadavus on vaat, et olulisem teemagi kui näiteks maksudega seonduv vms. Digitaliseerimisest ja robotiseerimisest me ei pääse ja ei tahagi pääseda, sest see teeb meid globaalselt edukamaks.