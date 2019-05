Tööandjate uus juht: soomlaste etteheited Eesti teenindusele on põhjendatud

Kas ettevõtjate esindusorganisatsiooni juhtima asuv Arto Aas ei arva, et ehk peaksid ettevõtjad tegelema enda pakutavate teenuste tasemega, et Soome turistide huvi hoida?

„Muidugi on see suur väljakutse,” nendib Aas. „Põhjused on erinevad. Võib-olla kui meil olid hinnad madalad, leppisid soomlased keskpärase teenindusega. Kui lähed mõnda väga odavasse riiki puhkama, siis neelad kehva teeninduse alla. Aga kui hinnad on nagu soomlastel kodus, siis tekib küsimus, et mis ma saan ekstra või miks ma tulen Eestisse. Soomlaste etteheited ja mured on tihtipeale põhjendatud,” arvab ta.

„Teine pool on Eestis seesama tööjõu puudus. Inimesi on vähe, teenindussektoris on suur voolavus. Inimesi ei jõua välja koolitada, ei leia häid inimesi, kes sobiksid klienditeenindajaks. Sel probleemil on mitu tahku,” lisab ta.

Aas näeb veel üht olulist katsumust: nii riik kui ka ettevõtjad peavad hakkama selgelt mõtlema, kuidas pakkuda turistidele Eestis rohkem tegevust. „Millalgi peab Eesti aru saama, et me pole enam odav riik. Peab tulema uus tase. Mis on need nišid, et siia üldse tulla, näiteks perega? Ses asjas on nuputamist kõvasti nii EAS-il kui ka riigil ja ettevõtjatel.”