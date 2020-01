Tööellu on üha enam sisenemas Z-põlvkonna inimesed. Kuidas nad eelnevatest erinevad?

Z-põlvkond soovib rahalist kindlustunnet. Lausa 82% kõrgkooli lõpetajatest peab kõige olulisemaks, et nad oleks finantsiliselt heas seisus. Vaid 36% nende 1970. aastatel sündinud vanavanematest pidasid seda kõige olulisemaks.

Samas ei ole nad just kõige enam huvitatud rahalist kindlustunnet saavutama ise oma ettevõtet luues. See tähendab, et tõenäolisemalt jäävad nad sinu juurde tööle ja püüavad karjääriredelil tõusta.

Kuna vanimad põlvkonna esindajad on alles 24-aastased, siis ei ole veel teada, kuidas see reaalses maailmas välja nägema hakkab, aga praegu on näha, et nad ei soovi väga ise enda tööandjaks saada. Eks ka see näitab nende vähemat riskivõtmise julgust. Töökoht tähendab kindlat palka, oma ettevõte seostub riskidega.

Samal ajal on see põlvkond ka vähem nõus võtma õppelaenu. Nad on näinud oma vanemate rahalisi raskusi. 2009. aastal võtsid laenu 53% noortest, 2016. aastal 47%.

Nii peavad ettevõtted, kes pakuvad õppelaenude kustutamist, kui talentide meelitajat, mõtlema välja alternatiivseid präänikuid.

Nad on mitmekesisema maailmavaatega

Generatsioon Z on tolerantsem näiteks erinevate rasside suhtes, sest nad on elanud kirjus maailmas. Sama kehtib ka homoseksuaalsuse ja seksuaalsuse kohta üldiselt. Teisisõnu on erisused üks osa nende kogemustepagasist. See võib küll paiguti erineda, kuid ei maksa siiski imestada, kui nende suhtumine on varasemate põlvkondadega võrreldes palju avatum.

Nad on siiski inimesed

Oluline on, et grupp ei saaks olulisemaks eraisikust, kes sinna kuulub. Sa pead nendega suhtlema, et aru saada, mis on just temale oluline ja mida tema vajab. Ei saa eeldada, et kõik alla 24-aastased on ühesugused.