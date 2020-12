Tööinspektsioon leidis orjatööjõu kasutamises süüdistavas küpsisetehases raskeid rikkumisi

Tööinspektsiooni juht Renārs Lūsis ütles Läti raadiole, et ei saa küsimust täpsemalt kommenteerida, sest asja alles uuritakse.

Novembri lõpus pidas Läti politsei inimkaubanduse ning orjatöö kasutamise kahtlusega kinni ettevõtte juhi ja omaniku miljonär Jāzeps Zukulsi.

Läti politsei sai välissaatkonnalt infot, et Latgales, Livanis asuvas Adugsi tehases töötanud välismaalasi, Indiast pärit töötajaid kasutati orjatööjõuna, neid ekspluateeriti, kasutati ära nende inimeste abitut seisundit ning ähvardati füüsilise vägivallaga.. Uurimisega tuvastati, et töötajatega oli niimoodi käitutud pikka aega, neile ei makstud palgaraha ning sunniti sellega võlgadesse. Töötajatelt võeti ära passid, nende suhtes kasutati vaimset vägivalda ning ähvardati, et kui nad kriminaalse ühenduse nõudmisi ei täida, saadetakse nad riigist välja.