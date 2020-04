Tööinspektsioon on kõnedest üle uputatud: kes tahab teada, kuidas tööandja palka võib vähendada, kes kurdab, et 2+2 reeglist ei peeta kinni

„Kõnede arv meie nõustamistelefonile on plahvatuslikult kasvanud. Eile näiteks oli 1237 kõnet,” ütles tööinspektsiooni kommunikatsioonijuht Kristel Abel. Enne kriisi puhkemist oli keskmine kõnede arv päevas 176. „Muresid on inimestel palju, oma töökoha pärast – enamus ikka palga vähendamisega seotud,” lisas ta.

Nimelt tohib tööandja ajutiselt ühepoolselt töötasu kärpida, kui tingimused selleks on täidetud. Peaasjalikult võib seda teha erakordsete asjaolude ilmnemisel nagu praegu koroonaviirusest põhjustatud olukord on. Seetõttu on paljudel ettevõtetel Eestis ühepoolne palgalangetus igati põhjendatud.

Alla miinimumtasu palk langeda ei tohi

Siiski tuleb seejuures silmas pidada, et töötasu vähendamisest tuleb tööandjal ette teatada 14 päeva ja töötajatel on 7 päeva aega, et oma arvamus selle kohta esitada. Ka tuleb arvestada, et tööandja ei saa töötasu vähendada alla töötasu alammäära. See tähendab seda, et kui töötajale makstakse vastavalt töölepingus kokkulepitule töötasu alammäära, siis töötasu enam alla selle vähendada ei saa.

Sellest nädalast on hakanud tööinspektsiooni infotelefonile laekuma ka teavitusi 2+2 reegli rikkumise kohta. Selle järgi tohib avalikus kohas maksimaalselt olla koos 2 inimest ning teiste inimestega tuleb hoida vähemalt 2-meetrist distantsi.

„Meile on nii töötajad kui tööandjad andnud teada murest, et inimesed käivad haigustunnustega tööl ja poes ning kinni ei peeta ka 2+2 reeglist. Kaupluste töötajad on mures, et jätkuvalt käiakse poes mitmekesi (sh ka perekonnad koos lastega), mis aga suurendab võimalike kontaktide arvu ning tõstab kauplusetöötajate nakatumise tõenäosust,” kirjeldas tööinspektsioon esmaspäeval sotsiaalmeedias.