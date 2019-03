Tööinspektsiooni juht: ma olen oma aja jooksul näinud ainult üht tööõnnetust, kus saab öelda, et tegemist oli saatusega

„Elektrimontöör läks parandama elektriposti. Ta kasutas kõiki isikukaitsevahendeid, mis vaja oli, alajaamast oli elekter välja lülitatud. Ja siis... sõitis auto vastu posti, mille otsas inimene oli. See on saatus. Aga ülejäänud kordadel on olnud sellised juhtumid, kus üks osapool on jätnud midagi tegemata," rääkis Maripuu.

Möödunud aastal leidis aset 5134 tööõnnetust, millest üheksa lõppesid surmaga. Kuigi statistikast nähtub nagu suureneks tööõnnetuste arv aasta-aastalt, siis Maripuu sõnul ei saa nii öelda.