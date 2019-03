Tööinspektsiooni juht: noorte ootused tööle on teistsugused. Meil pidas üks noor kolleeg ainult nädala vastu

„Kui vanem põlvkond lõpetas ülikooli, mindi tööle ja eeldus oli, et samalt töökohalt minnakse sooja käepigistuse ning nimelise kellaga pensionile, siis tänapäeval peame olema valmis selleks, et on mitu karjääri," ütles Maripuu ja märkis, et noorte ootused tööle on teistsugused.

Ta tõi näite ühest noorest, kes vahetult pärast ülikooli lõpetamist asus tööinspektsiooni tööle, kuid kelle karjäär seal üürikeseks jäi. „Kui ta tööle tuli, siis olin õnnelik, et tuli noor, särasilmne, ülikooli lõpetanud inimene, kes jätkas õpinguid magistratuuris," rääkis Maripuu. Noore kolleegi tööks oli infotelefonis nõu andmine.

„Ja nädala pärast ütles ta, et pole nõus jätkama, kui klientidel on selline suhtumine, et tema peal elatakse välja see, mida tahetakse öelda tööandjale ja miks ta peab kuulama inimese pereprobleeme jne. Talle ei sobinud selline keskkond," kirjeldas tööinspektsiooni juht.

Maripuu sõnul üritas ta selgitada noorele kolleegile, et selle tööga saab väga hea praktika. „Talle selline asi ei sobinud. Tema leidis, et kui ta annab inimestele nõu, siis ootab enda suhtes ka lugupidavat suhtumist," lisas Maripuu.