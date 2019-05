Tööinspektsiooni kiri pani kaubaveofirmad töötajate palka tõstma

Maripuu märkis, et aktsioon oli tulemuslik, sest üle poole ettevõtetest otsustasid seadust täitma asuda. Pool aastat pärast märgukirjade saatmist liikus kuni 500 eurosest palgagrupist kõrgemasse gruppi 60% ettevõtetest. Valdavas enamuses hakati töötajatele maksma palka 500-619 eurot. 10% otsustas hakata järgima kollektiivlepingut ning maksma töötajatele üle 620 euro suurust palka. Teises palgagrupis (500-619) liikus kõrgemasse palgagruppi 26% ettevõtteid. Kokkuvõtlikult tõusis vähemalt poolte töötajate töötasu. „Tunnustan ettevõtjaid, et nad soovivad tõsta töötajate töötasu. Loodan, et peagi suudavad tööandjad ka ilma meeldetuletusteta järgida nii seaduses kui kollektiivlepinguga paika pandud alampalga nõudeid,“ ütles Maripuu. „Tööinspektsiooni poolt kinnitan, et oleme valmis ka edaspidi märgukirju saatma ning ka kontrolle läbi viima, kui näeme, et kokkulepitust kinni ei peeta,“ lisas ta.

Ametlikku veoseveo luba omab Eestis 3222 ettevõtet.