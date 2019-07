Tööjõupuudus sunnib tööstuses loovaks: parima freesija konkursi võitja sõidab nädalasele Vahemere kruiisile

Võistluse korraldas ning 2500-eurose peaauhinna pani välja CNC-metallilõiketööriistade, tööpinkide ning muude tööstustes kasutatate kaupade ja teenuste müügiga tegelev Venten OÜ. „Headest seadistajatest on puudus ning ka koolides ei ole eriala populaarne," põhjendas ettevõtte tegevjuht Margo Adamson täna auhinda üle andes võistluse korraldamise ideed ning ala populaarsuse suurendamise vajadust. Masina- ning metallitööstus on läbi aegade olnud üheks tugevamaks ekspordiveduriks ning selle edu taga on inimesed, kelle oskused ja teadmised on ka globaalsel turul palju väärt.

Võistlusel osales 16 freesijat 12 ettevõttest. Konkursil osaleti üle Eesti, enim oli võistlejaid Harjumaalt ning Tartumaalt.

Freesimine on materjalide lõiketöötlemine, kus kõrvaldatakse liigne materjal ning moodustatakse lõpptoode. Tänapäeval ei ole see enam käsitsi ning must töö, vaid spetsialistil on tarvis ka IT-teadmisi. Osalejad pidid etteantud joonise järgi detaili programmeerima ning valmis lõikama võimalikult kiiresti. Seejärel tuli saata tulemused konkursi korraldajale, kes neid kontrollisid.

Adamsoni sõnul annab osalejate arv selge pildi, millises olukorras masinatööstus Eestis on ning kuidas tasemed erinevad. Kiireim detaili valmistamise aeg oli veidi üle kümne minuti ning kõige viimasel 7,5 tundi. Pelgalt kiirusest võiduks ei piisanud, sest oluline oli, et valminud detail vastaks täpselt joonisele. See on erialal ka oluline, sest nagu ütleb konkursi korraldaja. „Kui detail ei vasta joonisele, siis on see vanaraud".