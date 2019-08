Toomas Luman: kui soovime, et lumi oleks lükatud, post postkastis ja prügi viidud, peame lubama seda teha ka inimestel teistest riikidest

Lumani sõnul kasutavad välistööjõudu kõik arenenud riigid. „Meil on teadmised ja teiste riikide kogemused, seega saame välistööjõuga tegutseda targemalt ning nii hoida ka võimalikud riskid madalamad,“ tõi kaubandus-tööstuskoja juhatuse esimees välja.

Ka märkis ta, et me kõik soovime, et talvel oleks lumi lükatud, post hommikuks postkastis ja prügi õigel ajal konteinerist viidud. „Kuid kui me ise neid töid teha ei soovi, siis ei näe ma ühtegi muud varianti, kui lubada neid tegema inimesed teistest riikidest,“ ütles ta.

22. korda toimuval ärihooaja avamisel juhtis kaubandus-tööstuskoja juht tähelepanu ka Eesti haridussüsteemile ning aina vananevale õpetajaskonnale, mis mõjutab meie noorte hariduse kvaliteeti aga ka Eesti majandust ning tööjõuturgu tulevikus.

Ta märkis, et lasteaiaõpetajatest on Eestis ligi pool vanemad kui 50 aastat, üldhariduskoolides on üle 60 aasta vanuseid õpetajaid ligi 20% ning kutsehariduses on pilt veelgi hullem – üle poole kutseõppe taseme õpetajatest on vanemad kui 50 aastat ja sealjuures on iga neljas vanem kui 60 aastat.

Lumani sõnul on kõige kriitilisem olukord loodusteaduslike ainete õpetajatega – iga neljas füüsikaõpetaja ning iga viies keemia-, geograafia-, bioloogia- ja matemaatikaõpetaja on vanem kui 60 aastat. „Mis saab siis, kui needki õpetajad tööturult väljuvad, kuid noori asendama pole tulemas?“ küsis ta.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on suurim ettevõtjaid esindav organisatsioon Eestis, kuhu täna kuulub üle 3300 ettevõtte. Enamus liikmetest on väike- ja keskmise suurusega ettevõtted. Kaubanduskoda on tänaseks tegutsenud juba 93 aastat.