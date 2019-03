Toomas Peterson: Boeingu jamad toovad rohkelt probleeme väikestele lennufirmadele

Nüüd siis ka USA, sic! president Trumpi käsul, FAA maandas Boeing 737 maxid, eelnevalt ka Kanada.

Enam-vähem kõik seda tüüpi lennukid peaksid nüüd maas olema.

Samas Lion Airi ja Ethiopian Airlines lennuõnnetuste uurimised kestavad väga kaua ja viited analoogiatele on väga spekulatiivsed. Boeingult on tellitud ca 4500 seda tüüpi lennukit aastateks ette, mistôttu lennukitootja peab nüüd kiiresti välja mõtlema ja regulaatoritele ning lennufirmadele pakkuma lennuohutuse meetme, et tellimusi ei tühistataks ning et olemasolevad jätkaksid lendamist.

Norwegian juba jõudis teatada arve esitamisest Boeingule, näis kui legaalse. Boeingu maine ja normaalne äritegevus on saanud kõva löögi, kusjuures hoop on suunatud just kõige arvukama lennukitüübi vastu.

Airbus ja Boeing omavad ca 90% turust, vähemalt esialgu saab Airbus rohkem tuult tiibadesse tänu konkurendi ebaõnnestumisele. Märkimisväärset kahju kannatavad lennufirmad, milledel reeglina ei ole kohe võtta asenduslennukeid, uute liisimine mõjutab nii kasumit kui rotatsioone liinidel. Eriti probleemne on see väiksematele lennufirmadele ja neile, milledel on antud tüübi lennukite suur osakaal.

Edasi järeldades kanduvad lennufirmade probleemid reisijatele, eelkōige lendude ära jätmise ja muutmise mõistes. Oluline on märkida, et viimased aastad on lennutransport nautinud igal aastal 5-6% juurdekasvu, siiski sel aastal hakkab mõnedes regioonides nii suur tempo raugema.