Toomas Peterson: Nordica kokkutõmbamine võib viia fataalse tegevuse lõpetamiseni. Ellujäämiseks on vaja strateegilisi muutusi ja võimekat uut juhti

Lennutranspordis on oluline mastaabiefekt. Teatud lennukite arvu juures, nende eduka koormamise, konkurentsi tingimustes ning kütusehinna stabiilsuse juures on võimalik lendude omahinda hoida konkurentsivõimelisena. Nordica ei ole vaatamata riigi ligi 40 miljoni eurosele algkapitalile ja koostööle LOTiga ning allhangetele teistel turgudel jõudnud siinses tururuumis (eelkõige konkurentsis airBalticuga) kriitilist massi ületada, nüüdne otsus kokkutõmbumise poole võib viia fataalse tegevuse lõpetamiseni.

Strateegilised muutused ja uus juht

Siiski on ka muid võimalusi. Eelkõige tähendab see strateegilisi muutusi ja nende teostamiseks võimekat uut juhti ja tema meeskonda.

Tundub, et praegune suund, teadmata kas see on omaniku kui riigi või nõukogu oma, on tingitud airBalticu agressiivsest lähiturgude hõivamisest ning Nordica partneri LOTi soovist Nordica kui kaubamärk likvideerida ja alles jätta üksnes opereerimisega tegelev Regional Jet, kus Lot omab 49%.

Missugused huvid peaksid olema omanikul st riigil ja meie riigi elanikel? Peamine, et saaksime ise siit ääremaalt igapäevaselt hommikul ja õhtul lennelda lähiregioonide sõlmpunktidesse ning sealt tulevaid äri ja muid huvilisi vastu võtta.

Missugused on võimalused? Mõnel mujalt lähtuval lennufirmal on kirjeldatud eesmärki siinse turu väiksuse ja maksujõulisuse tõttu ülimalt keeruline kasumlikult teostada. Seega peab kasutama kombineeritud variante. Varasemalt olen pakkunud, et Nordica tuleks ümberprofileerida odavlennufirmaks, sest nö klassikalisel kujul ja nii väiksena edulugu loota ei ole.