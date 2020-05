Toomas Sildmäe: Eesti Vabariik vs Swedbank? Kaalukausil 200 petetud peret

"Ühegi mõõdupuuga võttes pole tegu ju väikese asjaga – peaaegu 200 investorilt koguti kokku 8 467 000 eurot," sõnas Sildmäe ja lisas, et tagantjärele tarkusena on küllap igaühele selge, et algusest peale olid Rumeenia maad üks suur pettus.

"Tänane reaalsus on aga see, et ilma riigi sekkumiseta ehk teisiti kui kriminaaluurimisega ei saagi me kunagi tõestada, miks ja mis hetkel noored pankurid tegid otsuse meile prügi silma ajada ja lootusetust skeemist kasumit lubada," ütles Sildmäe.

