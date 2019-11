Toomas Tamsar: edukas tippjuht ei pea olema psühhopaat

Kolmapäeval Eesti Ekspressis ilmunud artiklis kirjeldasid Aivar Rehe endised kolleegid kunagist tippjuhti kui aktiivset, töökat, empaatilist ja ambitsioonikat isikut. Toomas Tamsar selgitab, millised on tippjuhid ja mis on nende kõige olulisemad omadused.

Millistest inimestest saavad tippjuhid? Kas nad on omaette liik?



Ma arvan, et ei ole. Väga paljudest inimestest võivad tippjuhid saada. Siin on oluline märkida, millisest inimesest saab tippjuht ja milline inimene suudab olla pikka aega edukas. See võib mõnevõrra erineda. Kui nimetada vajalikke omadusi, siis nende hulgas on saavutusvajadus, usaldusväärsus, võime oma eesmärkidesse uskuda ja seda usku ka teistele inimestele anda, intelligentsus, suhtlemisoskus, emotsionaalne intelligentsus jne. Need omadused ei ole juhtides samades proportsioonides. Mõni toetub rohkem ühele omadusele, mõni teisele. Aga sageli on vaja ka õnne. On palju juhte, kes on sattunud olema õigel ajal õiges kohas.