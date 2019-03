Toomas Tamsar lahkub Tööandjate keskliidu juhi kohalt

Järgneb Tamsare pöördumine:

Hea kosotööpartner!

Tahan Sulle märku anda, et olen lõpetamas oma tööd Eesti Tööandjate Keskliidu juhina. Mu leping lõpeb 20.mail ja ma seda ei pikenda. Kaks perioodi ehk 6 aastat on just paras aeg sellisel kombel Eesti asja ajamiseks.

Olen sügavalt veendunud, et organisatsioonidele (ja eriti esindusorganisatsioonidele) on rotatsioon väga kasulik. Seda nii tegevjuhtimise kui liikmete esinduse tasandil. Värske vaade sunnib ikka ja jälle küsima “miks?”, “miks nii”, “kuidas saaks veel paremini?”. See, et Tööandjatel läheb hästi ja meie positsioon on hea, ei muuda olukorda.

Olen ise coachina ikka olnud seda meelt ja julgustanud juhte, et muutusi tuleb esile kutsuda ise, nii toimub areng. Nii mul ka endal aeg sama rada käia.

Olen veel kaks kuud ametis ja tänukirjad koostöö eest tulevad veel. Praegu aga teate, mis ees ootab. Homme kuulutab Keskliit välja konkursi uue juhataja (tegevjuhi) kohale. Jaga palun infot, ehk tuleb just Sinu abiga välja see kõige õigem uus inimene. Mina ise uut juhti ei vali, aga usun, et tema juhtimisel liigub Tööandjate Keskliit uusi kõrgusi võitma.

Toomas