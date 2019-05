Toomas Uibo: lennufirmade dilemma – kas lennata täpselt või oodata sind ära?

Lennufirmad muutuvad järjest rohkem teenindusettevõtete sarnaseks ja kõikvõimalike lisateenuste pealt teenitavad tulud on pidevas kasvutrendis. Reisijana ootame loomulikult igalt vedajalt head teenust ja teenindust – igati õigustatud ootus.

Sagedamini lendajad aga teavad, et kõik lennud ei laabu alati nii, nagu sooviks. Eelmisel aastal hilines Euroopas iga viies lend, keskmiselt pisut alla tunni, ja sel aastal ei ole põhjust paremat loota. Miks on nii, et olenemata lennuettevõtte nimest, satume ikka aeg-ajalt olukordadesse, kus tuleb reisijana pettuda?

Lennuettevõtted peavad iga lennu kohta väga täpset statistikat. Reisijatele on ehk kõige olulisem lendude täpsus ja nende regulaarne toimumine. Esimene mõõdik ütleb, mitu protsenti lendudest väljub 15-minutilise täpsusega.

Teine mõõdik räägib regulaarsusest ehk sellest, mitu protsenti lendude koguarvust toimuvad. Paraku on nii, et mitte üheski lennufirmas ei toimu 100% lendudest ega välju ka kõik lennud 15-minutilise täpsusega.

Sellele, miks see nii on, ei ole ühest vastust. Iga lennu jaoks peab toimima terve süsteem, mille loob lennufirma koos hulga tugiteenuseid pakkuvate ettevõtetega. Lennuliiklus tiheneb aasta-aastalt ja koormus nii õhuruumile kui ka maapealsele teenindusele kasvab. Seetõttu on lennufirmal teinekord keeruline eelmiselt lennult hilinenud reisijaid ära oodata, kuigi nad sooviksid seda teha.

Ilmselt on meil kõigil rääkida lugu toredast bussijuhist, kes märkas tahavaatepeeglist meid peatusesse ruttamas ja meid viisakalt ära ootas. Sellist hoolivat teenindust me ju ootamegi. See on see, mille eest oleme nõus isegi rohkem maksma. Lennunduses on aga taoline ootamine oluliselt keerulisem, isegi juhul, kui lennufirmal endal on selleks valmidus olemas.