Toomas Uibo: miks on maksumaksjale vaja lennufirmat, mis teda Tallinnast kuhugi ei lennuta?

Baltimaadele on üsna oluline, et airBalticu ärimudel oleks jätkusuutlik, kuid aastas vaid 4 miljonile reisijale pileteid müües ei ole see lihtne ülesanne. Läti lennufirma kahjumid ainult kinnitavad seda tõika ja karta on, et ka nende Tallinna liinivõrk läheb lähitulevikus ümbervaatamisele. Samas suurusjärgus ja sama ärimudeliga toimetanud lennufirmad juhivad täna paraku pankrottide pingerida Euroopa lennunduses. Brittide ettevõtted Flybe ja BMI, kellest esimene liideti viimasel hetkel Virginiga ja teine lõpetas oma eksistentsi pankrotiga, ei lisa optimismi airBalticu strateegia pikaajalisse toimimisse.

Milleks meile ühegi Tallinna-lennuta lennufirma?

Seoses Nordica piletimüügi ja lendude peatamisega on tõstatunud küsimus, et milleks maksumaksjatele sellist lennufirmat vaja on, kes ei paku otseühendusi Tallinnast. Küsimuse püstitus on ühelt poolt arusaadav, aga kui mõelda ülal kirjeldatud trendide peale, mis vääramatult meid mõjutavad, siis peaksime mõtlema oma kinganinadest natukene kaugemale.

Regional Jet, kes on oma olemuselt tootmisettevõte pakkudes oma lennukite ja meeskondadega lennuteenuseid suurematele firmadele, teeb seda muuseas ka Tallinnas ja aina rohkem. Jah, me ei räägi täna kaasa liiniarenduses ega otsusta selle üle millisesse sihtkohta Tallinnast täpselt lennata. Seda teevad meie eest LOT ja SAS, kellele me Tallinna lennujaamast lennuteenust pakume. Siit edasi mõeldes ei ole võimatu see, et tänu Eesti riikliku lennufirma efektiivsele toimimisele võib tulevikus mõni järgmine Euroopa mõistes suur lennufirma meie abiga Tallinnasse lendamist taas kaaluma hakata.

Ka airBaltic saaks Tallinnast väljuvate lendude osas oma kulusid vähendada, kui lennuoperatsioonid ostetaks sisse Eesti lennufirmast.

Seega - Regional Jet toetab igati riiklikule lennufirmale pandud missiooni ehk loob ühendusi Tallinna ja muu maailma vahel. Ta teeb seda läbi kaasaegsema ja jätkusuutlikuma ärimudeli ning erinevalt teistest kasumlikult.