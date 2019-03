Toomas Uibo: Reform pole enam ammu ettevõtjate eest seisev erakond

„Kurb on see, et riigikogus on nüüd ainult kaks ettevõtjat. Kui meil oli nimekirjas 36 või 37, siis seda on väga vähe, et Eestis ettevõtlust arendada, aru saada, mis on nende mured. Paraku oleme nüüd jälle selles samas olukorras, kus poliitik hakkab arvama, kuidas ettevõtlust võiks arendada. Mitte ettevõtja ise,” lausus Eesti 200 ridades riigikokku kandideerinud Nordica kommunikatsioonijuht Toomas Uibo.

Mis puudutab viimastel päevadel meedias kajastust leidnud ettevõtjate rahulolu valimistulemustega ja Reformierakonna ülekaalukat võitu Keskerakonna üle, siis Uibo selle põhjuseid ei mõista. „Minule tundub, et Reform ammu ei ole enam ettevõtjate eest seisev erakond. Mingisugune selline kuvand tal, jah, on, aga väga raske on leida neid tegevusi, mida ettevõtjate eest on tehtud,” põhjendas ta.

Ka on Uibo kritiiline selles osas, kuidas valimispäeva eel avaldatud avaliku arvamuse küsitlused võisid mõjutada valimistulemusi, iseäranis väikeste erakondade omi. „Eelmine päev veel kirjutati suurelt, kuidas Eesti 200 ei saa riigikokku – ja see on otsene mõjutamine, et valija ei valiks siis selle poolt, kes niikuinii riigikogust välja jääb,” kirjeldas ta.

Erakond Eesti 200 sai valimistel 24 447 häält ehk kokku 4,4% kõigist häältest. Sellega jäi uus poliitiline jõud allpool 5%-list valimiskünnist ja riigikokku ei pääsenud. Kõige enam hääli sai erakonna esinaine Kristina Kallas, kellele andis oma hääle 2306 inimest.