Toomas Uibo selgitab: puust ja punaseks - viis levinud väidet meie lennufirma kohta ehk miks see firma ei ole mõttetu must auk

4. Mõistlikum on aidata hoopis Läti lennuettevõtet!

Möönan, et airBalticul on mängida oluline roll meie turul ja iga lennuühendus Tallinnaga on kulda väärt. Loodame, et nad jäävad ellu. Teisest küljest ei ole airBaltic enam see lennufirma, kes ta oli enne kriisi. Lisaks suurtele kahjumitele ja ärimudelile, mis on mitmed Euroopa lennufirmad juba pankrotti viinud, on loobutud väiksematest lennukitest ja alles jäävad suuremad, mis ei sobi kuidagi regionaallendude opereerimiseks. Vaatamata sellele lubavad lätlased juulist 145-kohalise lennukiga 11 korda nädalas Tallinnast Vilniusesse lennata. See on igale, natukenegi lennundusega kokkupuudet omavale inimesele märk suitsidaalsest käitumisest või siis kallist turundusnipist. On mõistetav, et lätlasete tegelik huvi on hakata hoopis Tallinnast iga päev mitu korda Riiga lendama, et oma sealt väljuvaid lennukeid täita. See oleks äriliselt mõistlik. Täpselt sama juhtus ka Leedus, mis peaks olema meile hoiatav näide. Vilnius vaevleb siiani halbade lennuühenduste käes. Eesti ei tohiks astuda samasse ämbrisse!

5. Nordica küll, aga miks meile see Xfly?

Kui Nordica on piletimüüja ja liiniarendaja, siis Xfly on just see platvorm, kus on lennukid ja meeskonnad ja mis lende reaalselt teostab. Nii on see olnud algusest peale ja just see annabki meile paindlikkuse müüa pileteid siis kui turg on selleks olemas ja lõpetada müük, kui Tallinnas käib meeletu hinnasõda, kus pole mõtet maksumaksja raha kulutada. Eestlane hoiab targalt munad eraldi korvides. See on unikaalne, ja täna üks väheseid lahendusi Euroopa ääremaal paiknevale väikeriigile oma lennufirma omamiseks. Mängu ilu seisneb veel selles, et peale piletimüügi lõpetamist ei juhtu meie lennufirmaga mitte midagi halba. Xfly on aga täna üks Euroopa suurimaid ja kasumlikumaid omataolisi lennuettevõtteid, kelle konkurendid on juba pankrotistumas. Eestil on ajalooline võimalus see kriis praegu enda kasuks keerata ja Xfly kunagi suure raha eest maha müüa selle asemel, et riskida kuni 100 miljoni eurose arvega Eesti maksumaksjale lennufirma pankroti korral. Ärme lase oma kuldmuna potist alla!