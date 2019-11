Toomas Vaher: meil kui sõltumatutel õigusnõustajatel olid vabad käed pensionireformi eelnõu hindamisel

Jättes kõrvale küsimuse, kas reformi teha või mitte, analüüsisime seda, kas pensionireformi eelnõu täna heakskiidetud kujul on põhiseadusega kooskõlas. Me leidsime mitmeid olulisi võimalikke vastuolusid ja põhiseaduslike õiguste riiveid, mis tuleks eelnõust kõrvaldada muudatuste sisseviimisega eelnõusse. Kõige olulisemate probleemidena nägime järgmisi küsimusi.

4% sissemaksetest kogunenud summa väljamaksmine

II sambasse kogunenud raha koosneb 2% suurustest sissemaksetest isiku enda palgast, millele riik on lisanud omalt poolt sotsiaalmaksu arvelt 4%. Sihtotstarbeliselt lisatud 4% arvelt tekkinud summa väljamaksmine läheb vastuollu solidaarsussüsteemiga ja võrdsuspõhiõigusega. 4% osa ei ole isiku enda poolt sinna panustatud, selle väljamaksmine vabaks kasutamiseks peaks olema välistatud või peaks see summa liikuma hoopis tagasi riigile, et see lisada I sambasse ja arvestada lahkujale juurde I samba osakuid. Need inimesed, kes ei ole II sambaga liitunud, ei saa kuidagi “palgalisana” tagasi tema pealt riigile makstud sotsiaalmaksu.

II sambast väljujate ebavõrdne kohtlemine

Eelnõu teeb põhjendamatult vahet inimestel, kes on kogunud rohkem kui 10 100 eurot ja neil, kellel on vähem. Loomulikult on vaja tagada, et kogu raha ei liiguks II sambast välja korraga, kuid sellisel juhul peaks olema väljujad koheldud võrdselt ja osade kaupa väljamaksed peaksid olema seotud igale väljujale samasugustes proportsioonides hajutatuna samasugusele ajaperioodile.