Tööpakkumiste arv hakkas mais hoogsalt kasvama, populaarseim ametikoht meelitas üle 700 kandidaadi

„Paljud tööandjad on alustanud värbamisega - maikuus nägime enamikes valdkondades kasvavat tööpakkumiste arvu. Kriisieelse tasemeni vabade töökohtade arv tööturul aga kindlasti veel ei küündi," kommenteeris CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt.

Auväärti sõnul tuli tööpakkumisi maikuus enim juurde klienditeeninduses, kus pakutavate ametikohtade arv, võrreldes aprilliga, kahekordistus. Selle tingis tõenäoliselt kaupluste avamine. „Hetkel leidub CVKeskus.ee tööportaalis üle 700 klienditeenindusvaldkonna tööpakkumise. Otsitakse nii klienditeenindajaid, kaupluste juhatajaid, e-poe spetsialiste, hooajalisi abilisi kui ka mitmeid teisi töötajaid. Ka müügisektori tööpakkumiste arv maikuus kahekordistus, võrreldes aprillikuuga," tõi ta välja.

Samuti kasvas tööpakkumiste arv mais keskmisest kiiremini toitlustuses ja assisteerimisvaldkonnas. Kõige keerulisem on aga endiselt turismi- ja hotellindusvaldkonnas tööd otsivatel inimestel, sest antud sektoris ei ole tööpakkumiste arv veel märgatavalt kasvanud.

CV Online'i turundusjuht Maris Viires ütles, et mai alguses toimus kasvas tööpakkumiste arv hoogsalt, kuid viimasel kahel nädalal on turg rahunenud. „Sama tendentsi on näha hetkel ka kandidaatide käitumises - kandideerimisnumbrid on veidi isegi langenud mai alguse seisuga," märkis ta.

Kui aga võrrelda tänavusi numbreid 2019. aasta maikuuga, siis on tööpakkumiste arv Viirese sõnul umbes kolmandiku võrra väiksem. Samas kasvas kandidaatide arv 31 protsendi võrra.

Valdkondlikult tegi CV Online'is mais tugeva tõusu administratiivtöö, ehitus/kinnisvara, kultuur/meelelahutus, meedia/avalikus suhted, tehnika, müük, teenindus, kaubandus, haridus, transport/logistika, korrakaitse/päästeteenistus ja vabatahtlik töö.

Populaarseim ametikoht

CVKeskus.ee's haaras kõige populaarsema ametikoha tiitli maikuus endale andmesisestaja, tõugates tahetuima ameti troonilt komplekteerija tööpakkumise. Keskmiselt kandideeris ühele andmesisestaja ametikohale 710 tööotsijat.

Populaarsete ametite loetelus järgnes andmesisestajale mitu kuud tahetuima ameti tiitlit hoidnud kauba komplekteerija, kus ühele ametikohale saatis oma CV keskmiselt 315 tööotsijat. Kolmas suurima tööotsijate huviga amet oli kuller 277 kandideerijaga.