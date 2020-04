Tööpuudus kasvab: tööportaalis kandideeris kauba komplekteerija ametikohale rekordarv inimesi

CV Keskuse turundusjuht Henry Auväärt ütles, et paljud tööandjad on eriolukorra tõttu pidanud oma värbamise ajutiselt pausile panema, mis omakorda tähendab, et keskmine kandideerijate arv tööpakkumistel on purustamas rekordeid. „Suurima kandideerijate arvuga tööpakkumiselt leiame aga rohkem kui 900 kandidaati. Seda on kaks korda enam kui eelmise aasta märtsikuu populaarseimal tööpakkumisel," rääkis Auväärt.

Ta tõi välja, et keskmist kandideerijate arvu kasvu kergitab lisaks tööotsijate kasvanud aktiivsusele ka langev tööpakkumiste arv, mida mõjutab eelkõige eriolukorra tõttu ajutiselt peatatud värbamisprotsessid teeninduses ja turismisektoris. „Seda tunnetavad paljud inimesed, kuna need tööpakkumised moodustasid Eestis umbes kolmandiku kõikidest värbamisprojektidest," märkis Auväärt.

Samas leidub aga ka valdkondi, kus tööpakkumiste arv on ka tõusnud. Näiteks tööportaali CV Online statistika kohaselt kasvas märtsi teises pooles kuulutuste arv hariduse ja teaduse valdkonnas kolm protsenti ning põllumajanduses seitse protsenti. Ka CV Keskuses on kasvanud töökuulutuste arv haridusvaldkonnas.

Suuremad kukkumised tööpakkumiste arvu osas olid CV Online'is viimase kuu jooksul näiteks finantsi, teeninduse ja turismi valdkondades. Samuti on ligi kahekordistunud kandidaatide arv töökuulutuse kohta.

„Tööpakkumiste arv on küll kukkunud poole võrra, kuid näeme, et enamik ettevõtteid on pannud oma projektid korraks ootele, aga peagi stardivad uuesti. Tööandjate usk on kõrge ja ollakse positiivsed olukorra lahenemise suhtes. Usutakse, et mai algusest saab uuesti startida äritegevusega," kommenteeris CV Online'i turundusjuht Maris Viires.

Auväärt lisas, et tõenäoliselt hakkab päev-päevalt kasvama ka hooajatööliste arv. „Juba on lisatud ka hooajatööpakkumisi maasikakorjajatele ja hooajalistele aiandustöölistele üle Eesti," sõnas ta.