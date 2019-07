Töösturid: Helme plaanitav võõrtööjõudu piirav seadusemuudatus viib tööstussektori kriitilisse seisu

Eesti Elektroonikatööstuse Liidu volikogu juhi Otto Pukki sõnul võib siseministeeriumi poolt kooskõlastusringile saadetud seadusemuudatus, mille alusel plaanib riik muuhulgas kasvatada ja karmistada võõrtööjõudu kasutava ettevõtte kohustusi, viia tööstussektori kriitilisse seisu.

“Juba praegu on Eesti tööstussektor ja sealhulgas elektroonikatööstus hädas tööjõupuudusega, sest järelkasvu pole ja võõrtööjõu kaasamine on keeruline. Olukorras, kus elektroonikatööstus on selgelt Eesti majanduse ja eeskätt ekspordi eestvedaja, ohustab planeeritav seadusemuudatus ettevõtjatele langevatele täiendavate kohustuste näol ettevõtete võimalust omada piisavat võimekust toodete-teenuste pakkumiseks, sealjuures töökohtade hoidmiseks ja loomiseks, ning riigieelarvesse panustamiseks maksude näol,” märgib ta.

Täna on Eesti Elektroonikatööstuse Liidu tegevjuhi Arno Kolgi sõnul Eesti elektroonikatööstuses üle 250 ettevõtte ja 12 000 töötaja, kelle käive on ühtekokku 2,1 miljardit eurot, mis on viimase aastaga tõusnud üle 5%. Kogu toodangust 85% eksporditakse ning ühtekokku moodustab elektroonikatööstus 24% Eesti tööstuse ekspordist.

“Meil on vaja lihtsamaid reegleid, mis aitaksid majandusele hoogu juurde anda, mitte seda pidurdada. Ettevõtjate kasvavad kohustused võivad aga hakata mingil hetkel takistama nende arengut ja konkurentsivõimet,” lisas Kolk, tuues takistusena näiteks töötajate registreerimise, mille menetlusaega plaanib ministeerium samuti pikendada.