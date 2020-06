Tööstuses jätkus teist kuud järjest suur langus: enim on pihta saanud sõidukitootjad ja masinate remondiga tegelevad ettevõtted

Töötlevas tööstuses toodeti möödunud aasta maiga võrreldes 17% vähem toodangut. Peaaegu kõikides tööstusharudes toimus langus, suurim vähenemine oli mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmises (-45%), masinate ja seadmete remondis (-39%) ning mööblitootmises (-34%). Tootmise suurenes ainult kahel töötleva tööstuse tegevusalal: paberi- ja keemiatoodete valmistamisel, samuti mäetööstuses kivi kaevandamisel.

Statistikaameti analüütik Helle Bunder kinnitas, et mais jätkus tööstustoodangu vähenemine samas suurusjärgus aprilliga. „Siiski on positiivne, et langus toiduainete tootmises ja puidu töötlemises, mis on töötleva tööstuse kaks suurema osatähtsusega tegevusala, ei olnud nii märkimisväärne,“ lisas Bunder.

Kogu töötleva tööstuse toodangust 66% müüdi mais välisturule, ekspordi osa müügist oli suurim elektroonika- ja farmaatsiatoodete tootmises. Korrigeerimata andmetel vähenes võrreldes eelmise aastaga toodangu müük ekspordiks 25% ning siseturule 17%.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel toodeti mais võrreldes aprilliga tööstuses kokku sama palju toodangut, töötlevas tööstuses aga 1% vähem. Energeetika valdkonnas vähenes elektri tootmine võrreldes 2019. aasta maiga 41%, soojuse tootmine aga kasvas 9%.