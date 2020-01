Tööstustele valmistab sügavat muret ja piinlikkust Eesti poliitiline kultuur, mis tekitab korvamatut mainekahju

Eesti Masinatööstuse Liidu liikmeskond kasvab järjepidevalt, mistõttu oleme oma 115 liikmega suurim töötleva tööstuse erialaliit. See on märk sellest, et ettevõtted on muutunud koostööaltimaks ja paindlikumaks jagada oma kogemusi ja know-how'd. Ka on masinatööstuse esindajad aktiivsemad kui iial varem ja pälvinud Eesti ühiskonnas laiemat tähelepanu: Aasta tööstur ja Aasta insener Arno Kütt Cleveronist, Aasta Naine - Emöke Sogenbits Hanza Mechanics, Aasta Logistikategu 2019 - Operaili multimodaalsed kaubaveod jt. Masinaehitus on läbi aegade olnud üks suuremaid eksportööre, mistõttu on Eesti jaoks tegemist võtmetähtsusega sektoriga.

Hoolimata sellest, et ekspordimahud on suurenenud olukorras, kus tööjõukulud ja muud tootmissisendite hinnad on vähendanud ettevõtete kasumeid, tuleb toime tulla oskustööjõu puudusele lahenduste otsimisega läbi automatiseerimise, digitaliseerimise või robotite kasutusele võtmise. Hüppeliselt on tõusnud vajadus kaasata insenere, et uusi tooteid arendada või oma tootmise efektiivsust tõsta. Praktiliselt igal nädalal saan küsimusi kas tean mõnd inseneri, keda ettevõtted saaksid tööle värvata või üle osta. Mõneks ajaks suudavad tuge pakkuda väiksed inseneribürood, kuid pikemas perspektiivis ei ole inseneride põud jätkusuutlik.