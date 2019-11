Töötaja on nõrk lüli ehk miks ettevõtted ikka veel õngitsuskirjade õnge lähevad?

Selge on see, et töötajaid peab küberohtude teemal koolitama, aga kuidas seda efektiivselt teha? Veebiseminare ja koolitusprogramme on ju aastaid tehtud, aga ikkagi langevad inimesed küberkurjategijate ohvriks.

Üks variant on kasutada lühemaid koolitusformaate. Keegi ei jaksa vaadata tund aega kestvat videot, seega tuleks koolitusvideo kärpida maksimaalselt kahe minuti pikkuseks. Samuti on vaja pidevalt silma torkavaid meeldetuletusi, näiteks plakateid kontori seintel ning lühikest ja löövat sõnumit arvutiekraanil, et inimestele küberturvalisuse ABC üle korrata. Üks nipp on ka see, kui ettevõte loob ise andmete õngitsemise kirju, saadab need oma töötajatele ja teeb kirjale vastanutele täiendavaid küberturvalisuse koolitusi.

Tutvustame töötajatele viimati toimunud ründeid

Grant Thornton Balticus on elementaarne koolitada kõiki uusi töötajaid. Nad saavad ülevaate küberturvalisuse olukorrast, meie turvameetmetest jne. Toome koolitustel kindlasti ka näiteid ja põimime neid reeglitega. Silmast silma suhtlemine annab võimaluse küsida ja kokkuvõttes on see palju tõhusam viisist, kui inimene peab infoturbepoliitika lihtsalt läbi lugema. Loomulikult räägime koolitusel käsitletud teemad kord aastas üle ja seda kõigile töötajatele.

Lisaks tutvustab meie IT-spetsialist kord kuus ettevõtte üldises infotunnis 20 minuti jooksul viimaseid meie ettevõtte vastu tehtud rünnakuid. See paneb inimesi kaasa mõtlema ja aru saama, kuidas rünne tehakse ning mis taustal toimub. Innustame töötajaid kindlasti IT-spetsialistide poole pöörduma, kui neil on probleem või tundub mõni e-kiri kahtlane. See on mõlemale poolele win-win lahendus, töötajad õpivad midagi uut ja IT-spetsialistid saavad uue ründetüübi kohta infot.

Lõpetuseks tasub üle korrata - küsimus pole selles, kas teie ettevõtet küberrünnak tabab, vaid selles, millal see juhtub. Seetõttu tuleb suuta rünnet ennetada ja selleks on vaja nii head tehnoloogiat kui ka küberturvalisuse ohtudest teadlikke töötajaid, kes oskavad oma teadmisi ka kasutada.