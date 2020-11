Töötajad on koroonakriisist väsinud ja juhid läbipõlemise äärel

Kevadel olid töötajad rahul, kui ettevõte suutis ootamatus olukorras kiiresti reageerida, aga pool aastat hiljem ja uue viiruslaine puhkedes on näha, et pikale veninud olukord hakkab väsitama. Juhid on viimasest üheksast kuust väga väsinud, sest nende töökoormus on suurenenud. Ellujäämise nimel on tulnud ettevõtete ärimudeleid ümber mõtestada. Ühtlasi tuleb töötajatele kogu aeg muutuvate olude kohta vastuseid anda. Teise laine ajal on vaimse tervise probleem eriti esile tulnud. Mida teha, et inimesed vastu peaksid? Alljärgnev artikkel annab vastuseid.