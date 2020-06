Töötasu maksmine lubaduses, mitte rahas? Idufirmade kombel toimetamine toob maksuvõidu ja püsivad töötajad

Näide: töötaja ja tööandja lepivad kokku osalusoptsiooni andmises, väljateenimise tähtaeg on 3 aastat ning töötaja saab optsiooni 100 eurose nimiväärtusega osa saamiseks. Pooleteise aasta möödudes müüb tööandja osanik kogu oma osaluse ühele välismaisele investorile ära, mille tulemusena tekib tööandjale uus osanik. Sellisel juhul on töötajal võimalik realiseerida pooled optsioonid ja saada 50 eurose nimiväärtusega osa erisoodustusmaksu vabalt. Tavapäraselt nõuab uus tööandja osanik osa ostul, et ta saaks ka töötajatelt osasid osta, millisel juhul saab töötaja samal ajal oma osaluse uuele investorile ära müüa.

Osalusoptsiooni positiivsed küljed töötajale

Töötaja jaoks on optsioon hea lahendus, kui tal on plaan olla oma tööandjaga pikemalt seotud. „Pikema" all pean silmas eelkõige vähemalt kolmeaastast koostööd. Töötaja jaoks annab optsiooni saamine võimaluse astuda oma tööandja osanike ringi koos kõigi osanike õigustega, s.t. hääletada osanike koosolekul, saada dividende, rääkida kaasa ühingu strateegiliste otsuste tegemisel ning lõpuks ka oma osalus müüa. Dividendide saamisel ei ole töötaja tasu sõltuv enam ainult tema enda panusest, vaid kõigi kolleegide panusest ning oma tööandja äri kasvamisest. Optsioonide väärtus tuleb esile eelkõige siis, kui vaatame, kuidas meie ükssarvikud on kasvanud ning millist potentsiaali need oma töötajatele seeläbi pakuvad.

Dividendide saamisel on positiivne ka see, et nendelt tahab riik märksa vähem maksu saada kui töötasult. Eesti tööandja poolt makstavad dividendid maksustatakse kas ainult tööandja tasandil 20%-lise tulumaksuga või tööandja tasandil 14%-lise tulumaksuga ning töötaja tasandil 7%-lise tulumaksuga. Välismaa tööandjate puhul võib see varieeruda.