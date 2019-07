Töötavate inimeste huvi kasvas töötukassa kaudu koolitustel osalemise vastu

Kahe aasta jooksul on koolitusi alustatud enam kui 4 500 korral, suurem osa koolitusele läinutest olid pärit Ida-Virumaalt ja Harjumaalt (vastavalt 56% ja 23%). Valdav enamus olid naised (84%). Vanuseliselt oli koolitust alustanutest enim 25-49 aastaseid (59%), üle 50-aastaseid oli 38%. Koolitustest suurima osa moodustasid eesti keele koolitused (68%). Järgnesid ametialased koolitused, millest populaarsemad erialad olid sotsiaaltöö valdkonnast (hooldustöötajad, tugiisikud) ning metsanduse ja puidutööstuse valdkonnast (veoautojuhtide, harvesteri juhi koolitused).

Tasemeõppetoetuse abil on õpinguid alustatud kahe aasta jooksul ligi 1 200 korral, kellest veidi üle poole (53%) otsisid samal ajal töötukassa kaudu uut tööd ja veidi alla poole (47%) asusid õppima töötamise kõrvalt. Suurem osa õppima asunutest olid Ida-Virumaalt (35%), järgnesid Harjumaa (17%) ja Tartumaa (11%) inimesed. Valdav enamus alustas õppetööd kutsekoolides (82%), 13% asus omandama rakenduskõrgharidust ning 5% bakalaureusekraadi. Populaarsemad on hooldustöötaja, IT-valdkonna, elektriku ning õe õppekavadel õppima asumine. Õppimisvõimaluste kaalumisel ning sobiva eriala valikul toetasid õppima asujaid töötukassa karjäärinõustajad.

Tööandja koolitustoetusega on alustatud kahe aasta jooksul koolitusi enam kui 1 400 korral. Enim on koolitustoetust kasutatud töötajate eesti keele oskuse arendamiseks. Muutuste olukorras on kahe aasta jooksul koolitustoetust kasutatud 346 korral ning töötajate värbamiseks 74 korral. Näiteks on toetust kasutanud ettevõte, kes võttis kasutusele robotliini ja õpetas töötajaid seda kasutama.