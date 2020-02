„Kui see pakkumine tehti selle arvestusega, et taastuvenergiatoetused tulevad sellele projektile, siis see on alapakutud – see oleks võinud olla ka 100 või 200 miljonit eurot –, aga kui ei, siis see on üsna piiripealne. Õnne võitjale!” tõdes pärast võistupakkumist eilsel oksjonil 51,45-miljonilise pakkumisega teisele kohale jäänud Utilitas OÜ nõukogu esimees Kristjan Rahu.