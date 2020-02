Tootsi tuulepargist ilma jäänud Utilitas plaanib suuri investeeringuid taastuvenergiasse

"Kui nüüd tuleb alustada arendustega täitsa nullist, on see üsna ajamahukas protsess. Töövõitudest on võimalik raporteerida alles teatud aja pärast, sest planeeringud võtavad ju Eestis palju aega, võrreldes ka näiteks naaberriikidega. See on tähelepanek, mida ka Euroopa Komisjon on välja toonud, et planeerimisprotsess peaks tulevikus olema kiirem," sõnas ta.

Tammist kinnitas, et Utilitasel on plaanis tuule- ja päikseenergiasse korralikke investeeringuid teha ning see on nende prioriteetne ärisuund.