Töötukassa ajutiste töökohtade portaali on külastatud kümneid tuhandeid kordi

Töötukassa avas eile kiirkorras spetsiaalse ajutiste tööpakkumiste portaali, sest paljud inimesed ajutiselt tööta, sest ei saa kaugtööd teha või on nende töökoht sattunud majandusprobleemide tõttu raskustesse ning töötajad on saadetud koju. Samal ajal on hulk tööandjaid, kes ootamatult tekkinud suure nõudluse tõttu kiiresti ajutiselt töötajaid vajavad.

Veebileht osutus inimeste seas ülipopulaarseks, seda on külastatud pooleteise päevaga pea 50 000 korda.

„Inimeste huvi ajutiselt tööd teha on olnud meeletult suur - päevaga külastusi ligi 30 000," ütles Ärilehele töötukassa pressiesindaja Lauri Kool esimese päeva kohta. Nüüdseks on see arv leheküljel oleva loenduri järgi küündimas poolesaja tuhande juurde.

Kui inimesed lehele tormi jooksevad, siis paistab silma, et ajutisi tööpakkumisi on avaldatud tänaseks vaid 13. Kool seletas, et pakkumiste lisamine käib. Osad tööandjad tahavad korraga kutsuda tööle suurt hulka inimesi ja selleks on vaja eraldi lahendust- „Tööandjate lisamine jätkub, siin on olnud vestlusi sel teemal, et mõned tööandjad tahaksid suurt hulka inimesi korraga, mitte otsida ühe inimeste kaupa. Mõtleme ka sellele, kuidas seda probleemi lahendada," rääkis töötukassa esindaja.

Samas raporteeris töötukassa juba esimestest inimestest, kes on omale ajutise töö leidnud.

„Juba on ka esimesed edulood - esimesed töökohad on juba täidetud. Lähipäevadel tööandjate lisamine jätkub, täna oli esimene päev ja hea meel, et huvi on olnud inimeste poolt suur, kindlasti külastagu keskkonda lähipäevil uuesti, siis uued pakkujad," tegi Kool üleskutse.

Töötukassa ajutiste töökohtade portaal asub ise siin https://www.onlineexpo.com/ee/ajutised-tookohad/