Töötukassa hüvitiste maksmine sai läbi. Kümnete firmade puhul tuvastati pettused, järelkontrollid jätkuvad

Juuni eest määrati töötasu hüvitist 4 038 asutuse 32 013 töötajale. Keskmine hüvitise suurus oli 578,8 eurot ning hüvitiste kogukulu oli 24,8 miljonit eurot. Võrreldes varasemate kuudega kehtisid juuni töötasu hüvitamisel uued kriteeriumid ja väiksem oli ka hüvitise maksimummäär.

Kõige suurema osa juuni eest määratud hüvitise saajatest moodustasid töötleva tööstuse valdkonna töötajad (26,5% hüvitise saajatest), järgnesid majutuse ja toitlustuse valdkond (16,9% hüvitise saajatest) ning haldus- ja abitegevuste valdkond (12,9% hüvitise saajatest).

Kõige suurema hüvitiste kogukuluga asutus oli juunis Osaühing Hansaliin (1,6 miljonit eurot). Järgnesid aktsiaselts Norma (0,7 miljonit eurot), Osaühing HT Laevateenindus (0,5, miljonit eurot), AS Tallink Grupp (0,4 miljonit eurot) ja Rahvusooper Estonia ( 0,4 miljonit eurot).

Töötasu hüvitise avalduste esitamine lõppes 31.07.2020. Kokku hüvitas töötukassa märtsi, aprilli, mai ja juuni eest töötasu 17 560 asutuse 137 677 töötajale. Hüvitiste kogukulu on 256,5 miljonit eurot. Keskmine aeg avalduse esitamisest kuni hüvitise määramiseni oli 2,2 päeva ning keskmine aeg avalduse esitamisest kuni hüvitise väljamaksmiseni oli 4,1 päeva.

Kokku said nelja kuu jooksul kõige enam töötasu hüvitist Osaühing Hansaliin (5,8 miljonit eurot), aktsiaselts Norma (2,5 miljonit eurot), Osaühing HT Laevateenindus (1,9 miljonit eurot), Enefit Kaevandused AS (1,8 miljonit eurot) ning Aktsiaselts Tallink Grupp (1,5 miljonit eurot).

Hüvitise esimese perioodi (märts- mai 2020) järelkontrollide käigus on tänaseks tehtud tagasinõudeid kokku ligi 230 inimese osas. Tagasinõuded puudutavad 76 ettevõtet ja summas kokku 190 852,13 €.

Kõige rohkem on seni tagasinõudeid olnud koondamiste tõttu. Hüvitise saanud töötaja on koondatud ja see ei vasta töötasu hüvitise tingimustele. Töötukassa esitab tagasinõue tööandjale. Hetkel on koondamise tõttu tagasinõudeid 200 inimese osas, mis puudutavad 55 ettevõtet, tagasinõuete suurus on kokku 170 489,17 €.

Töötasu hüvitise järelkontrollid kestavad selle aasta lõpuni.