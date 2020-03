Töötukassa juht selgitab: mida tähendab ettevõtetele 70 protsendi ulatuses palgahüvitamine?

Eriskeemi jaoks on arvestatud eraldada töötukassa reservidest 200 miljoni ringis, pigem kahe-kolme kuu pikkuse perioodiga. "Peame olema valmis, et majandussurutis jääb pikemaks ja selleks peab töötukassal olema vahendid olemas." Paavel rõhutas, et näiteks FIE-d sellest meetmest abi ei saa.

Kas töötajal on siis targem koju jääda kui neil on tööd vähem ja sissetulek väheneks?

"Ettevõtjad on täna mõistlikult käitunud, rääkis Paavel. Kui me lepime nüüd üksikasjades kokku, siis just need ettevõtjad - ehk nende töötajad - sellise toe saavad. Eesmärk on säilitada inimestele lühiajaliselt nende eelnev töötasu.

Paaveli sõnul käib praegu kokkuleppimine detailides, et homme saaks minister minna valitsusse ja lahenduse välja pakkuda.

"Sellist skeemi ei ole varem Eestis rakendatud, aga see aitaks koondamisi ära hoida ja meie edaspidiseid kulusid - tinglikult - ka ära hoida.

Töötukassa avas eilsest ka töövahendusportaali, kus tööandjad saavad panna üles oma ajutised tööpakkumised ja tööd vajavad inimesed saavad kiiresti tööandjatega ühendust võtta ning tööd saada.

Paavel ütles, et praegu pole suurkoondamisi näha, küll on palju ärevust ja huvi ja küsimusi. "Kollektiivkoondamistega pöördutakse ka meie poole ja sealt on suurim seotud Kunda Nordic Tsemendi koondamisega, aga see ei ole otseselt seotud viiruse ja eriolukorraga."