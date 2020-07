Töötukassa juht: töötus kindlasti suureneb, tööandjad tunnevad juba huvi koondamistingimuste vastu

Töötukassa juht Meelis Paavel tõdeb, et välisturistidest olenev pealinna majutus- ja toitlustusvaldkond saab ilmselt praegu hakkama, aga hooaja lõppedes läheb olukord keeruliseks. Selleks peab valmistuma ka töötukassa.

„Täna me valmistume selleks, et kui olukord hakkab muutuma, siis eelkõige Tallinnas, ja värbame praegu inimesi Tallinnasse. Kuna värbamine võtab aega, siis saame septembriks-oktoobriks valmis olla.”

Paavel möönis, et mõned ettevõtted uurivad juba praegu töötukassalt koondamistingimusi. Ühtlasi on tema sõnutsi juulis vähem koondamisi, kui oleks olnud töötasuhüvitiseta.

Töötukassal algas koroonakriisi algusest kindlasti hektiline periood. Kuidas on see aeg teil möödunud?



Eks ta on olnud kiire aeg. Mul on hea meel öelda, et meil õnnestus see laev pöörata kiiresti kriisiolukorrale vastavale kursile. Meil on valmisolek järgmiseks võimalikuks ootamatuseks. Ma ei tahaks nimetada seda samalaadseks viiruseks. Võib-olla on meil ees mõni muu ootamatus.

Esimene šokk on möödas. 50 000 töötut pole Eesti jaoks suur arv, kui vaatame, kust me tulime. Meil oli suur tööjõupuudus ja nägime palju vaeva, et tööandjatele inimesi leida. Praegu on olukord tööturul halvem, aga teistpidi loomulikum. Kui ta selliseks jääks, siis poleks Eesti jaoks midagi hullu. Aga selliseks see tõenäoliselt ei jää.