„Veel kaks nädalat tagasi helises telefon põhiliselt sellepärast, et kõikides sektorites otsiti töökäsi. Nüüd räägime vastupidistel teemadel. Loodame, et Eestit ei taba samasugune kriis kui 2009. aastal. Aga peame valmis olema selleks, et kriis saab olla ka hullem,” ütleb Meelis Paavel.

Tema sõnutsi oleme praegu kriisiks paremini valmis kui toona. Kuigi peale võimaliku tööpuuduse kasvu tuleb hakkama saada ka viirusega, on töötukassal üle Eesti korralik büroode võrk, tegevust toetavad infosüsteemid ja inimesed, kellest mõnel on ka eelmise kriisi kogemus. „Keeruliste olukordadega hakkamasaamiseks meid ju ongi ellu kutsutud,” ütleb Paavel.

Töötukassa põhienergia läheb 250 miljoni eurose ettevõtete palgatoetuse süsteemi rakendamisele, mis peaks ettevõtetel aitama töökohti hoida. Esimesed väljamaksed märtsikuu eest peavad olema tehtud hiljemalt 15. aprillil.