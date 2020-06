Töötukassa meetmest abi saanud masinatööstur palkab 85 uut töötajat: eksporditellimused kasvavad

Heavy Industry Estonia juhataja Marko Lavingi sõnul on ettevõttel kasvav eksporditellimuste portfell, mille teenindamiseks vajatakse nii oskus- kui lihttöölisi, mistõttu käivad töökohtade loomine ja investeeringute tegemine käsikäes.

Lavingi hinnangul on Heavy Industry Estonia hea näide sellest, kuidas ettevõte on töötukassa meetmetest strateegilist kasu saanud, sest selle abil suudeti töökohad säilitada ja nüüd on uued tellimused loonud vajaduse uute inimeste palkamiseks.

