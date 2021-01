Kevadel pakkus ettevõtjaile väga vajalikku palgatuge töötukassa. See oli edulugu, ehkki raha, mida jagati, olid sinna kogunud needsamad ettevõtted just sellisteks puhkudeks. Ka talvel on töötukassa abi vaja ja nüüdseks on ka enam-vähem selge, kuidas nn lukkupaneku meede töötab.

Töötukassa on otsustanud kompenseerida Harjumaa ja Ida-Virumaa ettevõtjatele, kelle tegevus on 28. detsembrist 17. jaanuarini kehtiva piirangu tõttu märgatavalt takistatud, töötajate palga.

Töötukassa kommunikatsiooni peaspetsialist Lauri Kool ütleb, et peaaegu kõik on enam-vähem kokku lepitud ja viimased tahud kinnitab valitsus neljapäeval. Ent üht-teist saab juba kindlalt väita.