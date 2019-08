Töötukassa nõukogu ei soovi langetada töötuskindlustusmakset

„Eesti Töötukassa nõukogu leidis, et kuna Eesti majandusel läheb hästi, on mõistlik jätkata reservide mõõdukat kasvatamist. Majandusnäitajad ja tööturu olukord on täna positiivsed, kuid töötuskindlustusmakse määra seadmisel tuleb lähtuda pikaajalisest vaatest ja jätkusuutlikkusest. Loogiline on heal ajal piisavalt reserve koguda, et kindlustada vajalike vahendite olemasolu ka tulevikus,“ selgitas Eesti Töötukassa nõukogu esimees Tanel Kiik nõukogu otsust.

2,4% maksemääraga on 2020. aastal töötuskindlustuse kogutulud 217,1 miljonit eurot, töötuskindlustuse kulud aga moodustaksid 179,6 miljonit eurot.

Prognoosi kohaselt kulub järgmisel aastal töötuskindlustushüvitisele 62 miljonit eurot, koondamishüvitisele 14,7 miljonit eurot ja maksejõuetushüvitisele 4,4 miljonit eurot. Lisaks sotsiaalmaks hüvitistelt kokku 14,4 miljonit eurot. Tööotsijate ja töötute teenustele on järgmisel aastal töötuskindlustusvahenditest kasutada 24,9 miljonit eurot, lisaks 9,8 miljonit töötavatele inimestele suunatud töötust ennetavatele meetmetele ning 3,3 miljonit töövõimereformi sihtgrupi teenustele – kokku 38,1 miljonit eurot.