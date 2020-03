Töötukassa nõukogu kolm karmi päeva. Mille üle kõige enam vaieldi ja kes ei saanud oma tahtmist?

"Hetkel ei tea keegi, mis olukord on 30. aprillil. Seda ei ennusta keegi. Juhul kui olukord on stabiliseerunud, siis on hästi. Aga kui mitte, siis tuleb eriotsused teha. On ju mingi võimalus kasutada Euroopa fondide raha," selgitas Tuuling.

Eile veel nõukogu valitsusele seaduse muudatuste paketti ei esitanud, aga see on plaanis - rohkem raha on võrdne pikem meede. Samas on valitsus rääkinud laenu võtmisest, mis omakorda võib neid katteallikaid tuua. Saab kasutada ka reserve.

"Neli-viis kuud tähendanuks seda, et laseksime pool reservidest käiku, aga meil ei ole selleks ka õiguslikku alust," mõtiskles Tuuling.

Tuuling lisas, et teatrite, kontserdikorraldajate, raamatukogude ja muuseumite eest võitles ta jõuliselt. Tema sõnum oli, et sõltumata haldusalluvusest peaksid kõik hädas olijad meetmega kaetud olema. "See andis usku ja julgust, et kedagi ei ole unustatud. Leiva ja vorsti saavad inimesed ikka lauale," ütles ta. Tema teada peaksid ettevõtted saama avaldusi esitama hakata aprilli esimese nädala esmaspäevast alates. Selleks tehakse praegu juba IT-lahendust, mida on vaja ka testida.

Kuidas vältida rehepappide ohtu?

Nõukogu kolmas liige ja ametiühingute keskliidu esimees Peep Peterson ütleb, et esialgne tagasiside on juba olnud positiivne. Tehtud sai kõva töö.

"Reserve ei saa käiku lasta, sest raha peab olema ka siis, kui kriis jääb vinduma. Esialgne tagasiside on hea olnud. Kui me nüüd peaksime seda pikendama, siis peame juba valitsusega läbi rääkima. Peame kombineerima hakkama," selgitas Peterson.

Oluline osa ajast kulus ka sellele, et rääkida võimalikest rehepappidest, keda meede võib ligi meelitada. Kes oma eelnevat halba seisu nüüd leevendada püüavad või lihtsalt valetama hakkavad.

"Südame teeb see murelikuks, aga tuleb ettevõtjaid eelkõige usaldada. Kui nad valet vannuvad, siis pärast võetakse nad ette. Meil on PRIA näited, kus vaidlustatakse. Soovitaks olla kõigil aus," ütles Peterson.

Ka Tuuling ütles, et õngitsejaid kes ütlevad, et neil on paha olukord, maksku riik see kinni, kindlasti tuleb. Küll töötukassa aga aru saab, kel on häda koroonaviirusest tingitud ja kes niisama olukorda ära kasutavad.

Kuidas aga läheb Haapsalu Uksetehasel?

Soomre kinnitusel hästi ehkki ta ei taha ära sõnuda. "Oluline on see, et keegi ei ole veel haigestunud. Me oleme inimesi hajutanud. Tööprobleeme ei ole olnud. Materjali tarneprobleemid võivad tulla. Oluline on, et Poola piir lahti teha. Kõige hullem oleks aga ikkagi, kui haigus majja tuleks," ütles ta.